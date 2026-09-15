Trump llama 'bulo' al temor de que la IA destruya a la humanidad

Trump calificó de "bulo" el temor a que la inteligencia artificial destruya a la humanidad y rechazó regular esta tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "bulo" la idea de que la inteligencia artificial (IA) vaya a destruir a la humanidad y criticó a los líderes del sector que reclamaron una mayor regulación de esta tecnología.

"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

"¿Cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria exigir una regulación que, de aplicar rigurosamente, los llevan al olvido y la bancarrota?", cuestionó.

La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA Jacob Coxon dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

El republicano escribió en Truth Social que "China no hará absolutamente nada para interponerse en el camino de la IA ni de su futuro".

"La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", subrayó.