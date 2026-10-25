Trump llama a votar por los republicanos en Florida y Michigan

Trump exhortó este sábado 24 de octubre a los electores de Florida y Michigan a participar en la votación anticipada de las elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este sábado 24 de octubre a los electores de Florida y Michigan a participar en la votación anticipada de las elecciones de medio mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano enfrenta un escenario electoral complicado.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario pidió a los ciudadanos aprovechar las modalidades disponibles para emitir su sufragio y respaldar a los candidatos republicanos en todos los cargos que estarán en disputa.

En su mensaje dirigido a los habitantes de Florida, Trump señaló que la votación presencial anticipada ya estaba en marcha y pidió entregar cuanto antes las papeletas enviadas por correo. También llamó a quienes aún no habían votado a acudir a los centros electorales.

Posteriormente, publicó un mensaje similar dirigido a Michigan y reiteró su llamado a apoyar a los candidatos de su partido en toda la boleta.

“Los republicanos deben abrumar a los ‘Dumócratas’ de la izquierda radical con una participación masiva”, escribió el presidente, al utilizar un juego de palabras entre el término inglés dummy, que significa tonto, y la palabra demócrata.

Los republicanos enfrentan encuestas adversas

El llamado de Trump ocurre a poco más de una semana de los comicios, en un contexto marcado por sondeos desfavorables para los republicanos. Algunas encuestas citadas en el reporte han ubicado al partido hasta diez puntos porcentuales por debajo de los demócratas.

En Florida, aunque las mediciones todavía muestran una ventaja republicana, las preocupaciones relacionadas con las políticas migratorias y el desempeño de la economía están complicando el panorama para el partido en un estado que tradicionalmente le ha sido favorable.

Michigan se perfila como uno de los territorios relevantes en la contienda por el Senado. Según el reporte, el demócrata Abdul El Sayed mantiene una ligera ventaja sobre el republicano Mike Rogers en las encuestas.

En ese contexto, el expresidente Barack Obama tiene previsto acompañar a El Sayed en un mitin este sábado en Detroit. Trump, por su parte, realizará un acto de campaña en Michigan el domingo con la intención de fortalecer el respaldo republicano.

La movilización del voto anticipado en ambos estados forma parte de los esfuerzos de Trump para impulsar a su partido antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.