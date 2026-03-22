Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

Esta semana fue atacada una instalación subterránea en la costa iraní utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y otros equipos militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán al señalar que su gobierno podría atacar infraestructura eléctrica del país si no se garantiza la apertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Ultimátum desde la Casa Blanca

A través de su red social Truth Social, el mandatario fijó una postura contundente frente a la situación en la región.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande"

El mensaje eleva la tensión en un punto estratégico clave para el comercio energético global.

Operaciones militares recientes en la región

La advertencia se da luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaran que han debilitado la capacidad iraní para interferir en la navegación marítima en el estrecho.

Según reportes oficiales, esta semana fue atacada una instalación subterránea en la costa iraní utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y otros equipos militares.

El jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, detalló que dicho complejo formaba parte de la infraestructura estratégica de defensa de Irán.

Importancia estratégica del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz representa un punto crítico para el comercio internacional, al ser el único acceso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico.

Por esta ruta transita aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, lo que convierte cualquier alteración en la zona en un factor determinante para los mercados energéticos.

Tensión y efectos en el mercado energético

Desde el inicio del conflicto, la Guardia Revolucionaria iraní ha intentado restringir el paso de embarcaciones vinculadas a intereses de Estados Unidos e Israel, lo que ha reducido significativamente el tránsito marítimo en la zona.

Esta situación ha contribuido a un aumento en los precios del petróleo, ante la incertidumbre sobre la seguridad en el suministro.

Llamado a aliados internacionales

Trump también ha solicitado apoyo a países aliados, incluidos miembros de la OTAN y naciones asiáticas como Corea del Sur y Japón, que dependen en gran medida del crudo que transita por esta ruta.

Sin embargo, hasta el momento ningún país ha confirmado el envío de fuerzas militares para participar en operaciones en la zona.

Conflicto en curso

El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el pasado 28 de febrero y está próximo a cumplir un mes, en medio de una escalada de tensiones que no muestra señales claras de desescalada.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha definido la duración estimada del conflicto, mientras continúan los movimientos militares y declaraciones que elevan la presión internacional.