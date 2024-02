Trump lanza marca de tenis tras una multa millonaria

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump anunció este sábado el lanzamiento de una marca de tenis, un día después de que un juez le condenara a pagar 355 millones de dólares por actividades fraudulentas.

El republicano apareció por sorpresa en un congreso de zapatillas en Filadelfia (Pensilvania), donde presentó el modelo 'Never Surrender' (Nunca te rindas), un calzado dorado con detalles de la bandera estadounidense, la letra T de su apellido y un precio de 399 dólares.

Según la prensa local, el magnate neoyorquino fue recibido en el evento con abucheos de sus detractores y vítores de sus seguidores.

Trump anunció este nuevo negocio cuando atraviesa un momento financieramente delicado por las dos multas millonarias que le han impuesto los tribunales.

Un tribunal de Nueva York le impuso el viernes una condena de 355 millones de dólares por actividades fraudulentas de su empresa Organización Trump y le prohibió hacer negocios durante los próximos tres años en esa ciudad, su lugar natal.

El pasado 25 de enero, además, otro tribunal neoyorquino lo condenó a pagar 83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por daños y perjuicios por sus comentarios difamatorios tras el juicio por abuso sexual.

Según Forbes, la fortuna de Trump es de 2 mil 600 millones de dólares, pero solo dispone de 426 millones en efectivo, por lo que hay dudas de que pueda sufragar las multas.

SOLD OUT. The Never Surrender High-Tops are Officially Sold Out. Thank You!https://t.co/RkMRexkS7w pic.twitter.com/vNixKu61R8