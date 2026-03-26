Trump integrará a líderes tecnológicos en consejo asesor de IA

El presidente de EUA prevé sumar a figuras como Mark Zuckerberg y Jensen Huang para definir la política nacional sobre inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea nombrar a destacados ejecutivos del sector tecnológico para integrar un consejo asesor enfocado en inteligencia artificial (IA), de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal.

Entre los perfiles considerados se encuentran Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Larry Ellison, todos ellos figuras clave en el desarrollo tecnológico global.

El grupo formará parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST), cuya misión será asesorar a la Casa Blanca en temas de regulación de la IA y otros desafíos emergentes.

Según fuentes citadas por el medio, la Administración prevé anunciar una lista inicial de 13 integrantes, que podría ampliarse hasta 24 miembros.

Entre los nombres también figura Sergey Brin, lo que refuerza el peso de la industria tecnológica en este organismo.

El consejo estará copresidido por David Sacks, identificado como asesor en inteligencia artificial y criptomonedas, y por Michael Kratsios.

Ambos tendrán la tarea de coordinar las recomendaciones que se presenten al Ejecutivo en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

Objetivo: liderazgo global en inteligencia artificial

De acuerdo con la Casa Blanca, el enfoque del consejo será analizar tanto las oportunidades como los riesgos que plantea la inteligencia artificial, especialmente en su impacto sobre la fuerza laboral y la economía.

En este contexto, Zuckerberg expresó que Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el desarrollo global de la IA y se dijo “honrado” de participar en el grupo.

La Administración estadounidense ha señalado que busca consolidar el liderazgo del país en lo que denomina la “Edad de Oro de la Innovación”, mediante políticas que impulsen el desarrollo tecnológico sin descuidar la regulación.