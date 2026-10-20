Trump insiste en renombrar Nuevo México como Nueva América

Trump propone renombrar Nuevo México como Nueva América y asegura que el cambio daría mayor valor y prestigio al estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir este lunes que el estado de Nuevo México "debería cambiar inmediatamente su nombre" para pasar a denominarse 'Nueva América', una modificación que "daría un gran valor y prestigio" al territorio.

"¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!", afirmó Trump en una publicación de su plataforma 'Truth Social' en la que también sugirió que los habitantes de Nuevo México "se sentirían aún más orgullosos" al saludar a la "hermosa bandera" estadounidense.

Además, el presidente considera que, con esta medida, "las elecciones fraudulentas", por las que dice que "es conocido" el estado, "volverían a ser honestas".

La imagen, publicada en 'Truth' y compartida por la Casa Blanca en la red social 'X', mostraba entonces el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".