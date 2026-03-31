Trump insiste en diálogo con Irán, pero lanza amenazas

El presidente sostuvo que se han registrado avances importantes en estas negociaciones, cuyo objetivo sería poner fin a las operaciones militares en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que su administración mantiene diálogos formales con lo que describió como un 'nuevo régimen más razonable' en Irán, aunque advirtió que podrían intensificarse las acciones contra infraestructura clave del país si no se concreta un acuerdo en el corto plazo.

A través de su plataforma Truth, el mandatario sostuvo que se han registrado avances importantes en estas supuestas negociaciones, cuyo objetivo sería poner fin a las operaciones militares estadounidenses en territorio iraní. No obstante, evitó ofrecer detalles específicos sobre el estado de dichas conversaciones.

Amenazas sobre infraestructura energética

En su mensaje, Trump lanzó una nueva advertencia al señalar que, en caso de no alcanzarse un entendimiento pronto —algo que consideró probable— y si el estrecho de Ormuz no se reabre de inmediato al tránsito internacional, Estados Unidos podría responder con ataques contundentes.

Entre los posibles objetivos mencionó centrales eléctricas, pozos petroleros y la isla de Jarg, además de otras instalaciones estratégicas como plantas desalinizadoras que, según afirmó, no han sido intervenidas hasta ahora.

"Si no hay acuerdo y el estrecho no se abre, pondremos fin a nuestra estancia arrasando por completo esas instalaciones", expresó el mandatario.

Justificación y contexto del conflicto

El presidente estadounidense argumentó que una eventual ofensiva respondería a lo que calificó como décadas de agresiones por parte de Irán, al que responsabilizó de la muerte de soldados y ciudadanos estadounidenses durante los últimos 47 años.

Trump también informó que extendió hasta el próximo 6 de abril el plazo fijado a Teherán para permitir el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, con la intención de dar margen a las gestiones diplomáticas. Sin embargo, el gobierno iraní ha rechazado la existencia de negociaciones directas, reconociendo únicamente el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán.

Refuerzo militar en Oriente Medio

De forma paralela, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región, con el despliegue de aproximadamente 50 mil efectivos, mientras que el Pentágono analizaría posibles escenarios que incluyen una incursión terrestre en territorio iraní.

Asimismo, el mandatario no descartó la posibilidad de tomar control de la isla de Jarg —clave en la exportación de crudo iraní— y evalúa una operación para retirar el uranio enriquecido del país, de acuerdo con reportes del diario The Wall Street Journal.