Trump insiste en decir que 'los carteles gobiernan México'

Apenas días después de advertir que Washington podría intervenir si las autoridades mexicanas no frenan a estos grupos criminales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país, apenas días después de advertir que Washington podría intervenir si las autoridades mexicanas no frenan a estos grupos criminales.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca con motivo del Día de la Madre, el mandatario republicano afirmó que su administración ha logrado disminuir considerablemente el tráfico marítimo de drogas, aunque sostuvo que los estupefacientes continúan ingresando por la frontera terrestre con México.

"Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México", afirmó Trump durante su discurso.

Trump insiste en presión contra el narcotráfico

No es la primera ocasión en que Trump sostiene que el crimen organizado domina amplias regiones del territorio mexicano. Esta semana incluso reiteró la posibilidad de actuar militarmente contra los cárteles si México no intensifica el combate al narcotráfico.

Desde su regreso a la presidencia en 2025, el republicano ha colocado la lucha contra el tráfico de fentanilo entre las prioridades centrales de su gobierno y ha catalogado a varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

Sheinbaum responde y defiende soberanía

Las declaraciones provocaron nuevamente una reacción de la presidenta mexicana,Claudia Sheinbaum, quien aseguró recientemente que México sí está actuando contra el crimen organizado y reiteró la disposición de cooperar con Estados Unidos.

Sin embargo, la mandataria insistió en que cualquier colaboración bilateral debe realizarse respetando la soberanía nacional.

El intercambio ocurre en un momento de tensión diplomática entre ambos países, luego de un operativo antidrogas realizado en Chihuahua con participación de agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano.

Además, la controversia coincide con las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto a otros funcionarios por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas.