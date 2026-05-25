Trump impulsa pacto entre Israel y países árabes

Trump busca que Arabia Saudí y otros países del Golfo normalicen relaciones con Israel tras posible acuerdo de paz con Irán

El presidente de Donald Trump busca que sus aliados del golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudí, se integren a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, una vez que se concrete un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario estadounidense agradeció el respaldo de los países del Golfo en las negociaciones de paz con Irán e incluso planteó la posibilidad de que la nación iraní pueda sumarse en el futuro a los Acuerdos de Abraham.

El tema fue abordado durante una llamada telefónica sostenida el sábado con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, quien participa como mediador con Irán.

Versiones difundidas en medios señalan que Estados Unidos e Irán estarían cerca de concretar un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, levantar sanciones económicas contra Teherán, liberar fondos iraníes y extender una tregua de 60 días para continuar las negociaciones de un pacto nuclear.

El senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump y crítico inicial del preacuerdo, modificó su postura tras conocer las conversaciones sobre los Acuerdos de Abraham, al considerar que podrían convertirse en uno de los movimientos más trascendentes en la historia reciente de Oriente Medio.

La posible normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel representaría un cambio de gran impacto en la geopolítica de Oriente Medio y fortalecería la influencia de Washington en la región.

Durante la administración del expresidente Joe Biden también se impulsó el acercamiento entre saudíes e israelíes; sin embargo, las negociaciones se frenaron tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron promovidos durante el primer mandato de Trump y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos.