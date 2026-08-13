Trump habría engañado a control aéreo en su salida de Turquía

Trump voló a la cumbre en una nueva aeronave reacondicionada, de color azul marino, rojo y blanco, que Qatar le obsequió

Según el Washington Post, el presidente Donald Trump abandonó la cumbre de la OTAN en Turquía el mes pasado por medio de un avión militar, mientras que la Casa Blanca aparentaba que iba a bordo del Air Force One.

Según indica la publicación, el ataque se realizó debido a que Irán amenazó de muerte a Trump. El engaño tuvo lugar cuando se les hizo creer a algunos periodistas y a ciertos miembros de la Casa Blanca que iban en el mismo avión que el presidente, mientras este comenzaba su vuelta a Washington después de la cumbre de la OTAN.

Trump voló a la cumbre en una nueva aeronave reacondicionada, de color azul marino, rojo y blanco, que Qatar le obsequió. Sin embargo, antes de abandonar Turquía, aseguró que emprendería parte del viaje de regreso en un modelo más antiguo del Air Force One.

El presidente señaló en su momento que el nuevo avión despegaría antes de que él abandonara Ankara, con el objetivo de que algunos soldados estadounidenses ubicados en el este inglés pudieran ver al nuevo Air Force One.

Trump subió al antiguo Air Force One en Ankara, frente a las cámaras de televisión, justo antes de que el avión volara hacia la base de la Real Fuerza Aérea Mildenhall, ubicada en el Reino Unido.

No obstante, el Post reportó que, tras abordar el Air Force One, el mandatario fue llevado en secreto poco después a un avión más pequeño —un C-32A de la Fuerza Aérea— utilizando un carrito de banquetes que se emplea habitualmente para transportar alimentos y otros suministros. Trump voló a Mildenhall en un avión más pequeño.

Preguntas acerca del reportaje del Post y del presunto engaño para dar la impresión de que viajaba en el Air Force One con destino a Mildenhall no fueron respondidas directamente por la Casa Blanca.

Se negó a hacer comentarios sobre el asunto el Servicio Secreto.