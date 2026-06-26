Trump hablará en Monte Rushmore por aniversario de EUA

Donald Trump encabezará un acto en el Monte Rushmore como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un discurso en el Monte Rushmore como parte de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país, informó la Casa Blanca.

El evento se llevará a cabo el próximo 3 de julio en Dakota del Sur, un día antes de la celebración oficial del Día de la Independencia.

La participación del mandatario forma parte de las actividades organizadas por Freedom 250, la plataforma encargada de coordinar los festejos del histórico aniversario.

Las actividades programadas en el Monte Rushmore incluirán espectáculos de fuegos artificiales, presentaciones de bandas militares, sobrevuelos de aviones de combate y diversos homenajes dirigidos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La confirmación del acto se dio luego de que la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca difundiera información sobre el evento, posteriormente respaldada por fuentes oficiales que confirmaron el viaje presidencial a Dakota del Sur.

Un escenario emblemático para la conmemoración

El Monte Rushmore es uno de los monumentos más representativos de Estados Unidos. La obra, esculpida entre 1927 y 1941, muestra los rostros de cuatro expresidentes estadounidenses tallados en granito: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Con el paso de los años, el sitio se ha consolidado como uno de los símbolos nacionales más reconocidos y un lugar frecuente para eventos patrióticos y conmemorativos.

Trump también prepara acto masivo en Washington

Las actividades por la independencia continuarán el 4 de julio con un gran mitin previsto en la Explanada Nacional de Washington, el extenso parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln.

La celebración estará acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales y otras actividades organizadas por el Gobierno federal para conmemorar los 250 años de la fundación del país.

Los actos conmemorativos han generado cuestionamientos por parte de sectores de la oposición demócrata, que consideran que el presidente ha dado un protagonismo excesivo a su figura dentro de las celebraciones oficiales.

Entre las críticas destaca la preparación de artículos conmemorativos, como monedas y pasaportes especiales que incluirían la imagen del mandatario, una decisión que ha sido señalada por sus detractores en medio de los festejos nacionales.