Trump frena ataque a Irán mientras impulsan acuerdo

Donald Trump afirmó que suspendió nuevos ataques contra Irán mientras aliados negocian un acuerdo que busca poner fin al conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió suspender, por el momento, nuevos ataques militares contra Irán, luego de que aliados de Washington en Medio Oriente alcanzaran los parámetros de un posible acuerdo orientado a poner fin al conflicto.

El mandatario explicó que aceptó detener cualquier ofensiva con la condición de avanzar rápidamente en un entendimiento que incluya la apertura total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

Trump asegura que Israel respalda la negociación

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó que Israel aceptó sumarse al esfuerzo diplomático encabezado por Estados Unidos para intentar concretar un acuerdo con el gobierno iraní.

Horas antes del anuncio, el Departamento de Estado había exhortado a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse preparados para abandonar la región ante una posible escalada del conflicto.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el gobierno iraní enfrenta un escenario distinto bajo la administración de Trump.

Mientras continúan las tensiones, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) informó que destruyó tres cazas F-35 desplegados por Estados Unidos en territorio jordano y aseguró que otras tres aeronaves resultaron dañadas durante un ataque con misiles balísticos contra un hangar utilizado para su resguardo y mantenimiento.

Las autoridades iraníes no reportaron víctimas derivadas de esa operación.

Teherán advierte sobre una respuesta

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo conversaciones con autoridades de Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, en las que reiteró que cualquier ofensiva por parte de Estados Unidos o Israel, así como la participación de otros países de la región, recibirá una respuesta proporcional.

En la misma línea, el comandante del cuartel general Jatam al Anbiya, Ali Abdullahi, advirtió que cualquier nación que sirva como apoyo militar para Washington enfrentará las consecuencias del conflicto.

Presidente iraní llama a resistir

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, elogió la resistencia del pueblo iraní ante el conflicto con Estados Unidos e Israel y afirmó que el futuro del país será definido únicamente por sus ciudadanos.

El mandatario situó el origen de la actual escalada tras el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, ocurrido el 31 de julio de 2024 en Teherán.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el comandante del Mando Europeo de Estados Unidos, Alexus Grynkewich, advirtió al Pentágono sobre la falta de recursos navales suficientes para mantener la protección antimisiles de Israel.

Según el reporte, el jefe militar indicó que, de no contar con un destructor adicional, tendría que priorizar la defensa del territorio estadounidense sobre el apoyo a Israel. Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido comentarios sobre esa información.