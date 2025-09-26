Info 7 Logo
Trump firma orden para legalizar funcionamiento de TikTok en EUA

Por: EFE

25 Septiembre 2025, 14:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

