Trump firma orden para legalizar funcionamiento de TikTok en EUA

Por: EFE 25 Septiembre 2025, 14:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.