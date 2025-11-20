Trump firma ley que desclasifica archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia publicará los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley con la que obliga a su administración a desclasificar los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Con esta firma, Trump cede a la presión política de su propio partido después de haber puesto una resistencia inicial a esos esfuerzos.

Trump podría haber optado por publicar muchos de esos archivos por su cuenta hace meses.

“Los demócratas han utilizado el tema de 'Epstein', que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias”, dijo Trump en una publicación en redes sociales al anunciar que había firmado el proyecto de ley.

Este proyecto de ley exige que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publique todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, en un plazo de 30 días.

Esta nueva ley permite la censura de información sobre las víctimas de Epstein para las investigaciones federales en curso, pero el Departamento de Justicia no puede retener información por motivos de “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”.

La Cámara de Representantes aprobó la legislación con 427 votos a favor y 1 en contra; el representante Clay Higgins, republicano por Luisiana, fue el único disidente . Argumentó que la redacción del proyecto de ley podría llevar a la divulgación de información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal. Posteriormente, el Senado la aprobó por unanimidad, sin votación formal.

Hace tiempo que se sabe que Trump era amigo de Epstein, el desprestigiado financiero que tenía estrechos vínculos con la élite mundial. Sin embargo, el presidente ha afirmado reiteradamente que desconocía los crímenes de Epstein y que rompió relaciones con él hace mucho tiempo.

Antes de que Trump regresara a la Casa Blanca para un segundo mandato, algunos de sus aliados políticos más cercanos ayudaron a alimentar teorías conspirativas sobre el manejo del gobierno del caso Epstein, afirmando un encubrimiento de información potencialmente incriminatoria en esos archivos.