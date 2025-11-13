Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.