Trump exige control total de recursos de Venezuela

Trump aplica la 'Doctrina Donroe' en Venezuela, mientras aumentan la tensión diplomática y se prepara el proceso judicial contra Nicolás Maduro

En una escalada de tensiones entre EUA y Venezuela, el presidente Donald Trump intensificó su presión sobre la vicepresidenta Delcy Rodríguez, exigiendo control total sobre los recursos del país sudamericano.

Trump exige acceso a recursos venezolanos

Desde el Air Force One, rumbo a la Casa Blanca, Trump declaró:

“Queremos acceso a todo lo que pidamos: al petróleo, a carreteras y puentes para reconstruirlos. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”.

El mandatario justificó la reciente operación militar contra Nicolás Maduro con un marco diplomático bautizado como la "Doctrina Donroe", reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe, y afirmó: “El hemisferio occidental es nuestro”.

Trump confirmó que la administración está evaluando seriamente la reapertura de su embajada en Caracas como parte de su estrategia de control regional.

Venezuela responde con diplomacia

A través de un comunicado, Delcy Rodríguez pidió paz y diálogo. “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, afirmó, defendiendo la soberanía venezolana.

Maduro comparecerá ante tribunal en EUA

El foco jurídico se traslada a EUA, donde mañana lunes a las 12:00 horas (hora de Nueva York), Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, enfrentarán un tribunal federal en Manhattan, marcando un hito sin precedentes en la relación bilateral.