Trump exige acelerar salón en la Casa Blanca tras tiroteo

El mandatario vincula el incidente en cena de gala con la necesidad de reforzar la seguridad en la residencia presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo la finalización inmediata del polémico salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca, luego de ser evacuado tras un incidente armado durante una cena de gala.

El hecho ocurrió la noche del sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre armado irrumpió en el evento, provocando la evacuación del mandatario, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido, luego de que el sospechoso disparara contra su chaleco antibalas antes de ser neutralizado.

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Defiende proyecto millonario

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que este episodio evidencia la urgencia de contar con un espacio más seguro dentro del complejo presidencial.

“Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo un salón de baile grande y seguro”, afirmó.

El proyecto, valuado en 400 millones de dólares, contempla una estructura de aproximadamente 8 mil metros cuadrados con características de “alto secreto militar”, según el mandatario.

La construcción del salón permanece suspendida tras una orden emitida por el juez federal Richard Leon, quien otorgó una medida cautelar luego de una demanda presentada por un grupo conservacionista que cuestiona la falta de aprobación del Congreso.

Trump criticó el proceso legal y pidió su inmediata desestimación, al considerar que retrasa una obra que, asegura, es clave para la seguridad nacional.

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El presunto responsable fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien se encontraba hospedado en el Washington Hilton, sede del evento.

El mandatario insistió en que, de haberse contado con el nuevo salón dentro de la Casa Blanca, el incidente podría haberse evitado.

“Este evento nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto… ¡no se puede construir lo suficientemente rápido!”, concluyó.