Trump exige a Harvard indemnización de 1,000 MDD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la Universidad de Harvard el pago de 1,000 millones de dólares por daños y perjuicios, luego de que The New York Times informara que su gobierno había desistido de reclamar una compensación menor para resolver la disputa legal.

El conflicto se originó durante el segundo mandato de Trump, cuando la administración decidió congelar más de 2 mil millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, bajo el argumento de que la universidad mantenía prácticas antisemitas. Esta medida fue posteriormente revertida por orden judicial, pero el presidente continuó presionando a la institución con demandas y declaraciones públicas.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó como “completamente errónea” la cobertura del New York Times sobre la universidad y afirmó que la disputa debería tratarse en el ámbito penal, no civil. Además, reiteró que Harvard depende de fondos federales para sus operaciones y que deberá asumir consecuencias por lo que él considera conductas indebidas.

El mandatario también acusó a Harvard de influir en la cobertura mediática y criticó su modelo de capacitación laboral, que, según él, habría sido “totalmente inadecuado”. La universidad, por su parte, ha sostenido que los recortes financieros afectan proyectos de investigación científica, médica y tecnológica.

Desde 2025, el gobierno federal había solicitado a Harvard permitir supervisión sobre admisiones, contratación y orientación ideológica de estudiantes y personal, condiciones que la universidad rechazó, lo que provocó la congelación de fondos y un intento posterior de prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros, también bloqueado por la institución.

El contencioso entre Trump y Harvard continúa sin resolución, mientras el presidente mantiene su presión sobre la universidad y exige la compensación multimillonaria.