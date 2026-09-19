Trump evalúa qué hacer con Irán: '¿Quiero aniquilarlos o no?'

Trump dijo que evalúa si reanudar ataques contra Irán para terminar el conflicto o buscar acabar con el régimen de los ayatolás.

El presidente de EUA, Donald Trump, se acerca a un momento decisivo en la guerra con Irán y aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con el régimen de los ayatolás, según declaró.

"Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no?. Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar", señaló en una entrevista con un medio estadounidense.

Aunque Trump ha hecho amenazas similares anteriormente, sus comentarios se producen antes de una reunión prevista para el martes con líderes de seis países del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán— en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La reunión podría definir la siguiente fase de la guerra, ya que si Trump desea reanudar las operaciones de combate a gran escala, necesitaría el respaldo de sus aliados regionales.

En sus declaraciones, Trump dejó claro que quiere aprovechar la reunión en la ONU para conocer de primera mano la opinión de sus aliados regionales sobre los próximos pasos del conflicto.

"Quiero saber en qué punto se encuentran y cómo están. Los hemos protegido mucho", expresó el mandatario, quien no quiso precisar si decidirá tomar una decisión antes o después de las elecciones de mitad de mandato.

Los funcionarios estadounidenses consultados, señalan que Trump debe decidir pronto los próximos pasos, en parte porque el Ejército de EUA no puede mantener su actual postura de espera por mucho más tiempo. "En algún momento, hay que decidir cuál es el objetivo final", comentó uno de los funcionarios al medio.

Trump, por su parte, declaró sentirse muy satisfecho de que el bloqueo naval haya impedido a Irán exportar su petróleo. "Ni un solo barco ha llegado a Irán desde que empezamos. Lo intentaron y los volamos por los aires", afirmó.

También añadió que Irán mantiene contacto directo con Estados Unidos y aseguró que los iraníes siguen interesados ​​en alcanzar un acuerdo.