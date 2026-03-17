Trump: EUA podría llegar muy pronto a un acuerdo con Cuba

El presidente señaló que existen conversaciones con el gobierno cubano y expresó confianza en que ambas partes puedan lograr entendimientos en corto plazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría alcanzar un acuerdo con Cuba en un futuro cercano, aunque aclaró que por ahora la prioridad de su administración sigue siendo el conflicto con Irán.

Durante declaraciones recientes, el mandatario señaló que existen conversaciones con el gobierno cubano y expresó confianza en que ambas partes puedan lograr entendimientos en el corto plazo.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.

No obstante, puntualizó que su administración se encuentra concentrada primero en resolver la situación con Irán antes de avanzar en otros temas de política exterior.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", reiteró.

Tensión por sanciones energéticas y presión económica

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren en medio de un escenario de fuerte tensión entre ambos países, luego de que Washington impusiera desde enero un bloqueo petrolero contra la isla.

La medida incluyó restricciones al suministro de crudo procedente de Venezuela, lo que agravó la crisis energética que enfrenta el gobierno cubano.

Posteriormente, la Casa Blanca anunció mediante una orden ejecutiva la aplicación de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, como parte de su estrategia de presión económica.

En semanas recientes, Trump también ha lanzado advertencias sobre el futuro político de la isla y ha señalado que el gobierno de La Habana podría enfrentar un colapso debido a las dificultades económicas.

Cuba confirma contactos diplomáticos con Washington

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viernes pasado que existen conversaciones con Estados Unidos para intentar resolver las diferencias entre ambos gobiernos mediante el diálogo.

"Buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", señaló el mandatario cubano.

La confirmación de estos contactos se produjo después de que previamente autoridades cubanas habían negado que existieran negociaciones directas con Washington.

Durante esta semana, Díaz-Canel también ofreció una conferencia de prensa en la que abordó tanto la crisis energética que vive el país como los intercambios diplomáticos con la administración estadounidense.

En el encuentro con medios estuvieron presentes integrantes de la familia Castro, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro, así como el sobrino-nieto del líder histórico cubano, Óscar Pérez-Oliva.

El contexto de estas conversaciones se desarrolla mientras continúan las tensiones económicas y políticas entre ambos países, en un escenario marcado por sanciones, presiones diplomáticas y la búsqueda de posibles acuerdos.