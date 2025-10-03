Trump: EUA está en un 'conflicto armado' con carteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que su país está involucrado en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son "combatientes ilegales", declaró su Administración en un aviso confidencial al Congreso visto por The New York Times.
El aviso fue enviado esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos.