Trump está furioso con 'South Park' por las burlas en su contra

La Casa Blanca arremetió este jueves contra 'South Park' tras el estreno de un episodio en el que se satiriza al presidente de EUA, Donald Trump, con referencias sexuales y comparaciones con el diablo.

"Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha”, aseguró en un comunicado Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.

La emisión coincidió con el anuncio de un acuerdo por 1,500 millones de dólares entre Paramount y los creadores del programa para producir 50 nuevos episodios.

En este primer capítulo de la temporada 27 titulado 'Sermon on the Mount' los creadores Trey Parker y Matt Stone hacen una dura crítica a las políticas y acciones que ha llevado a cabo Trump en su segundo mandato, como la implementación de aranceles, las tensiones entre EUA y Canadá o la amenaza de la Administración a los medios de comunicación públicos.

La trama incluye una escena en la que Trump intenta tener sexo con Lucifer en la cama, revelando un miembro pequeño, lo que desata burlas propias del humor característico de la serie.

"El presidente está furioso por el ataque infantil de 'South Park'", declaró una fuente de la Administración al medio especializado Deadline.

Last night’s South Park episode roasting Trump and Paramount was so good I have to post the entire thing. Enjoy! pic.twitter.com/VPSl6J8KTl