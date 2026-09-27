Trump espera arreglo con Cuba para no recurrir a intervención

El presidente agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubanoestadounidenses que quieren regresar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este sábado que cree que llegará a "un acuerdo" con Cuba y que no "necesitará" una intervención militar en la isla caribeña.

"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Estas declaraciones del mandatario se producen después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El presidente agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubanoestadounidenses que quieren regresar".

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, médicos y otras unidades de apoyo durante los siguientes cuatro meses para una posible intervención militar en Cuba.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela a principio de año, la Administración de Donald Trump ha redoblado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, para forzar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EUA "nunca podrá encontrar justificación" para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre la isla y Estados Unidos, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han "habido algunas conversaciones diplomáticas", pero no quiso "ofrecer más detalles" y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.