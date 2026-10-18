Trump endurece discurso contra inmigrantes rumbo a elecciones

Trump arremetió contra los inmigrantes en un mitin en Kentucky y advirtió que aumentaría la migración irregular si los republicanos pierden las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra los inmigrantes y las ciudades que los protegen durante un acto político en Kentucky, donde buscó movilizar a sus simpatizantes de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que las personas que ingresaron al país durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden eran “criminales” y personas con problemas de salud mental. También advirtió que podría aumentar la llegada de migrantes indocumentados si los republicanos pierden el control del Congreso.

Trump vincula migración con seguridad y economía

El mandatario centró buena parte de su intervención en advertir sobre las posibles consecuencias de una victoria demócrata en los comicios de medio mandato. Entre sus argumentos, relacionó la migración irregular con la seguridad pública y el encarecimiento del costo de vida.

Sin embargo, durante el discurso no presentó fuentes que respaldaran esas afirmaciones. También responsabilizó al gobierno anterior por la inflación, el aumento de los precios de la energía y el déficit comercial de Estados Unidos.

Trump aseguró además que millones de personas ingresaron al país a través de la frontera y comparó ese flujo migratorio con una “invasión militar”.

Defiende las deportaciones y a los agentes migratorios

El presidente volvió a respaldar las operaciones de detención y expulsión de personas migrantes y calificó de “héroes” a los agentes encargados de esos procedimientos.

“Todavía nos estamos deshaciendo de lo peor de lo peor”, afirmó Trump al referirse a las deportaciones.

Durante el acto también criticó a los demócratas y a los sectores progresistas, a quienes responsabilizó de promover políticas que, según su argumento, favorecerían el ingreso de más inmigrantes sin autorización.

Busca movilizar el voto republicano

Trump viajó a Kentucky para respaldar a candidatos republicanos y pidió a sus seguidores participar en las elecciones como si su propio nombre apareciera en las boletas.

En ese contexto, reiteró su promesa de entregar 5 mil dólares a los votantes si los republicanos mantienen su mayoría en los comicios del 3 de noviembre. La propuesta formó parte de un discurso enfocado en incentivar la participación de su base electoral.

Las elecciones de medio mandato renovarán escaños del Congreso estadounidense y serán clave para determinar el equilibrio de fuerzas legislativas durante la segunda mitad del actual periodo presidencial.