Trump elogia al rey Carlos III: 'Puso de pie a los demócratas'

Trump ya había alabado la intervención de Carlos III a su llegada a la Casa Blanca, y confesó estar “celoso” del discurso que había ofrecido

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró este martes la intervención del rey Carlos III en el Congreso de su país y afirmó que consiguió lo que él nunca pudo: "que los demócratas se pusieran de pie".

“No podía creerlo, yo nunca había podido hacer eso”, dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado en la Casa Blanca, al referirse al buen recibimiento de su discurso ante el Congreso por parte de ambos partidos.

Trump ya había alabado la intervención de Carlos III a su llegada a la Casa Blanca, y confesó estar “celoso” del discurso que había ofrecido.

El republicano se refirió fugazmente a la guerra con Irán diciendo que: Nunca dejaremos que ese enemigo tenga un arma nuclear —Carlos está todavía más de acuerdo conmigo—.

Asimismo, el monarca intervino en la cena rindiendo homenaje a Trump y a la primera dama, Melania Trump, por su “coraje y firmeza”, así como a los agentes del Servicio Secreto que respondieron durante el atentado ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado en el hotel Hilton.

Posteriormente, el rey bromeó con diversos temas, como diciendo que así como Trump dijo hace un tiempo que si no fuera por Estados Unidos, en Inglaterra hablarían alemán, “si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, comentario que fue recibido con risas de parte de los invitados, en su mayoría miembros del gabinete y empresarios.

En su discurso ante el Congreso, el rey destacó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", en un discurso que marca el primero que da un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.