Trump elogia a Sheinbaum contra el narco, pero pide más a México

Trump reconoce la labor de Sheinbaum contra el narcotráfico, pero pide a México más participación privada, inspecciones aduaneras y recursos para seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alaba en su determinación anual publicada este miércoles la labor de su homóloga, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en que el país vecino debe fomentar más participación del sector privado en esta labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus fuerzas de seguridad.

"Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", escribió Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles.

El republicano destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, "a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho".

"No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada", añadió Trump.

El magnate neoyorquino cree, además, que "las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales".

Trump considera que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".