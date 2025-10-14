Trump, Egipto, Catar y Turquía firman el fin de la guerra en Gaza

El presidente Trump junto a su homólogo de Egipto, Abdelfatah al Sisi, firmaron el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo -entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez-, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

Tras firmar el acuerdo, el presidente Donald Trump, afirmó que "nunca antes había visto tanta felicidad".

"Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump desde la sala de conferencias donde se ha realizado la firma, acompañado de más de una treintena de líderes mundiales.