Trump dona primer salario a la renovación de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que donó el primer sueldo cobrado tras su regreso al poder a los trabajos de renovación de la Casa Blanca, en la que el mandatario planea realizar mejoras millonarias.

Trump, que recibe un salario anual de 400.000 dólares según lo estipulado en la ley, ya había hecho lo mismo durante los cuatro años de su primer mandato (2017-2021).

"Me enorgullece ser el único presidente (con la posible excepción del gran George Washington) en donar mi salario. Mi primer sueldo fue destinado a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, mientras llevamos a cabo las necesarias renovaciones en la hermosa 'Casa del Pueblo'", escribió en su red Truth Social.

El magnate insistió en que "se están realizando grandes mejoras y embellecimientos en la Casa Blanca, a un nivel que no se veía desde su creación original".

Aunque Trump ha asegurado desde 2019 que es el único mandatario estadounidense en donar su salario, hay registros de acciones similares por parte de Herbert Hoover (1929 - 1933) y John F. Kennedy (1961-1963), ambos provenientes de familias acaudaladas que cedieron sus pagas presidenciales a organizaciones benéficas y sociales.

En el caso de George Washington, si bien no aceptó salario por su servicio militar, sí lo recibió como primer presidente de la entonces incipiente nación.

Desde que regresó al poder en enero, Trump no solo se ha empeñado en cambiar la manera en la que funciona el Gobierno federal, sino que también ha participado activamente en la renovación de la Casa Blanca.

El mandatario republicano ha redecorado el Despacho Oval, al que ha añadido decenas de detalles dorados y doblado la cantidad de cuadros, además de ordenar la pavimentación de la emblemática Rosaleda e instalar dos mástiles gigantes para izar la bandera estadounidense.

Más recientenmente anunció que iniciará en septiembre la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia ejecutiva, con unos 8.000 metros cuadrados de superficie con un costo estimado de 200 millones de dólares que ya han sido cubiertos por donaciones del propio Trump y otros "patriotas", según la Administración.