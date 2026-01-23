Trump dice todos quieren fin de guerra tras reunión con Zelenski

El presidente estadounidense se reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski para abordar el fin de la guerra de Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

"Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.