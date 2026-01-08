Trump dice que Venezuela comprará solo productos hechos en EUA

Además, Trump mencionó que estas compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos

Venezuela comprará solo productos estadounidenses, esto según Donald Trump.

Y es que este miércoles, el presidente de Estados Unidos aseguró a través de su red social, Truth Social, que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero.

"Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", se puede leer en la publicación.

Además, Trump mencionó que estas compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Con este anuncio por parte del presidente de EUA, el país se convertirá en el "principal socio" comercial de Venezuela, según el mandatario.

Este anuncio se produce apenas 24 horas después de que se confirmara que el gobierno venezolano entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", dijo esta tarde la vocera presidencial de EUA, Karoline Leavitt.