Trump dice que podría 'suavizar' los operativos migratorios

Por: Carlos Nava 04 Febrero 2026, 17:43

El anuncio surge tras la indignación nacional provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante recientes redadas en Minneapolis

En un aparente cambio de tono tras semanas de intensa presión política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su administración podría adoptar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios. El anuncio surge tras la indignación nacional provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante recientes redadas en Minneapolis, Minnesota. Un giro estratégico tras la tragedia En una entrevista concedida a Tom Llamas para NBC News, el mandatario reconoció que los eventos del mes pasado han forzado una revisión de las tácticas empleadas por los agentes federales. "Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", admitió Trump desde la Oficina Oval. Sin embargo, matizó de inmediato su postura: "Pero aun así hay que ser firmes".

La Casa Blanca ha estado bajo fuego cruzado tras los fallecimientos de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Pretti murió el pasado 24 de enero en un incidente que encendió las alarmas sobre el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades migratorias, generando críticas incluso dentro de las filas del Partido Republicano.

Retirada de agentes y acuerdos locales

Como parte de esta nueva estrategia, el presidente confirmó que él mismo ordenó la retirada de aproximadamente 700 agentes migratorios de Minnesota y Minneapolis. Esta medida fue anunciada oficialmente este miércoles por el zar fronterizo, Tom Homan, tras alcanzar acuerdos de cooperación con las autoridades locales.

A pesar de la reducción de efectivos, Trump mantuvo su retórica de "mano dura" contra la criminalidad, pues aseguró que el enfoque sigue siendo combatir a "criminales muy peligrosos".

De igual manera, advirtió que espera la entrega de "asesinos, narcotraficantes y gente mala" que, según él, ingresaron al país bajo la administración anterior. Además, se adjudicó la baja de la delincuencia en ciudades como Chicago y Minneapolis, aunque no proporcionó datos estadísticos que sustenten dicha correlación.