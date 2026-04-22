Trump dice que no quiere extender el alto el fuego con Irán

El alto el fuego vigente forma parte del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no contempla extender el alto al fuego con Irán, el cual expira el miércoles, al considerar que aún es posible alcanzar un acuerdo en las negociaciones previstas en Pakistán.

En entrevista telefónica con CNBC, el mandatario descartó una prórroga de la tregua al señalar que el tiempo es limitado. No obstante, afirmó que Irán podría fortalecerse como nación si logra concretar un entendimiento en las conversaciones.

Negociaciones clave en Pakistán

Trump destacó las capacidades del pueblo iraní, aunque criticó a su dirigencia, a la que acusó de actuar con violencia, e hizo un llamado a que prevalezca el diálogo y la sensatez.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, tiene previsto viajar a Islamabad para una nueva ronda de negociaciones con autoridades iraníes, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Hasta ahora, Teherán no ha confirmado su participación.

Tensión por conflicto y bloqueo en el Golfo

El alto el fuego vigente forma parte del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo, especialmente en torno al tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio petrolero global.

Tras el fracaso del primer diálogo, Washington mantiene un bloqueo naval, mientras que fuerzas estadounidenses informaron la interceptación de un buque vinculado con Irán en la región del Indopacífico.

El principal objetivo de Estados Unidos es frenar el programa nuclear iraní, en particular el enriquecimiento de uranio, mientras que Teherán insiste en que sus fines son exclusivamente pacíficos.