Trump dice que Líbano no está incluido en alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano no forman parte del alto el fuego temporal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado con Irán, al considerarlos una “escaramuza” independiente del conflicto principal.

En una entrevista con PBS, el mandatario explicó que el grupo chií Hizbulá fue excluido deliberadamente del acuerdo, lo que deja abierta la posibilidad de operaciones militares en territorio libanés.

“Ellos no estaban incluidos en el acuerdo (…) eso también se resolverá”, aseguró.

Bombardeos en medio de la tregua

Las declaraciones se producen luego de que el Ejército israelí lanzara una ofensiva masiva sobre Beirut, con más de 100 objetivos atacados en apenas diez minutos, en lo que representa una de las mayores oleadas de bombardeos desde el inicio del conflicto.

La situación ha generado pánico entre la población civil del Líbano, pese a la tregua vigente entre Washington y Teherán.

El pacto entre Estados Unidos e Irán contempla una pausa de 14 días en las hostilidades, condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de petróleo.

Sin embargo, el propio Trump subrayó que las acciones contra Hizbulá quedan fuera de este entendimiento, lo que mantiene la tensión en la región.

En respuesta a los ataques y a la exclusión del Líbano del acuerdo, Irán anunció la interrupción del tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, reanudado apenas tras la firma de la tregua.

Además, Teherán condiciona su participación en las negociaciones previstas con Estados Unidos en Islamabad a que el alto el fuego se extienda también al territorio libanés.