Trump dice que la guerra contra Irán no durará 'mucho más tiempo'

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que a partir de este miércoles podría iniciar ataques contra oficinas tecnológicas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el conflicto bélico contra Irán no se prolongará por mucho tiempo y consideró que el estrecho de Ormuz retomará su actividad de forma automática una vez que su país concluya su intervención.

"No vamos a permanecer allí demasiado tiempo. En este momento llevamos ventaja", expresó el mandatario en una entrevista telefónica con The New York Post.

Trump anticipa una salida próxima del conflicto con Irán

De acuerdo con el líder estadounidense, la presencia de su país en territorio iraní será limitada, aunque reconoció que aún existen objetivos por cumplir para reducir al máximo la capacidad ofensiva del régimen.

El republicano reiteró su postura al afirmar que su gobierno ha debilitado significativamente a Irán y que la nación islámica ha perdido gran parte de su fuerza.

En relación con el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del suministro global de petróleo y gas natural, sostuvo que su reapertura será inmediata tras la retirada estadounidense.

“Irán no contará con armamento nuclear. Una vez que nos retiremos, el estrecho volverá a operar automáticamente”, enfatizó.

Estados Unidos mantiene operaciones militares activas

La Casa Blanca indicó recientemente que el gobierno mantiene un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para completar sus objetivos dentro de la guerra que sostiene junto a Israel contra Irán.

Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros integrantes del gabinete han declarado avances importantes, asegurando que están cada vez más cerca de neutralizar el programa nuclear iraní, así como su capacidad en misiles balísticos, fuerza naval y producción de armamento.

Un día antes, el presidente señaló a través de su plataforma Truth Social que su administración mantiene "negociaciones serias con un posible nuevo liderazgo más razonable en Irán", al tiempo que reiteró advertencias sobre posibles ataques a infraestructura energética si no se logra un acuerdo en el corto plazo.

Irán lanza advertencias contra empresas tecnológicas

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que a partir de este miércoles podría iniciar ataques contra oficinas de empresas tecnológicas estadounidenses ubicadas en Medio Oriente, a las que calificó como organizaciones de espionaje.

Entre las compañías señaladas se encuentran Microsoft, Apple y Google, lo que eleva la tensión en el escenario internacional.