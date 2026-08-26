Trump dice que Irán se derrumba ante nuevas sanciones de EUA

Trump afirma que Irán “se está derrumbando por completo” ante el anuncio de nuevas sanciones económicas de Estados Unidos.

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que "Irán se está derrumbando por completo", el día que se espera que Washington anuncie un agresivo paquete de nuevas sanciones económicas contra el régimen de Teherán.

"¡Irán se está derrumbando por completo!", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social, en medio de una escalada en las presiones contra la República Islámica para poner fin a una guerra que se acerca a los seis meses y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz.