Trump dice que Irán ha 'hecho avances' en las negociaciones

Washington mantiene su postura de que Teherán debe detener el enriquecimiento de uranio y renunciar al desarrollo de armamento nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Irán ha mostrado avances en las negociaciones bilaterales, aunque reconoció que no tiene certeza de que el país cumpla con las condiciones planteadas por Washington.

Desde los jardines de la Casa Blanca, antes de viajar a Florida para participar en un acto vinculado a las elecciones de medio mandato de noviembre, el mandatario señaló que, si bien hay progresos, aún existen diferencias importantes.

"Han avanzado, pero no estoy seguro de que logren alcanzar lo que buscamos", declaró.

Diferencias en la negociación

Trump indicó que el gobierno iraní ha presentado propuestas en semanas recientes respecto a su programa nuclear, aunque aseguró que algunas de sus exigencias no son aceptables para Estados Unidos.

"Están pidiendo cosas que no podemos aceptar", sostuvo el presidente.

Washington mantiene su postura de que Teherán debe detener el enriquecimiento de uranio y renunciar al desarrollo de armamento nuclear como condición para alcanzar un acuerdo.

Contacto constante y nuevas propuestas

El mandatario explicó que las conversaciones continúan principalmente por vía telefónica y confirmó que su administración ha recibido una nueva propuesta por parte de Irán, sin revelar detalles sobre su contenido.

Además, consideró que el liderazgo iraní se encuentra dividido internamente, lo que, a su juicio, complica el avance de las negociaciones.

Posibles escenarios

Trump advirtió que la Casa Blanca no descarta medidas militares en caso de no lograr un acuerdo, especialmente en el contexto del conflicto y la importancia estratégica del estrecho de Ormuz.

"Hay opciones: actuar de forma contundente o intentar llegar a un acuerdo. Esas son las alternativas", expresó.

El presidente señaló que ha recibido información actualizada del Pentágono sobre los escenarios disponibles, aunque reiteró que su preferencia sigue siendo una salida diplomática.