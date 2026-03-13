Trump dice que Irán es bienvenido al Mundial, pero alerta riesgo

El comentario surge en medio de la creciente tensión entre ambos países y tras las declaraciones del Gobierno iraní sobre su posible ausencia en el torneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la selección de fútbol de Irán es bienvenida a disputar el Mundial que se celebrará en territorio estadounidense, aunque sugirió que el equipo debería reconsiderar su participación por motivos de seguridad.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió el mandatario en la red social Truth Social.

Irán cuestiona su participación en el Mundial

Un día antes, el ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, señaló que actualmente no existen condiciones para que el país participe en la Copa del Mundo, luego de los acontecimientos recientes en la región.

El funcionario hizo referencia al asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", expresó el ministro.

Donyamali también afirmó que su país ha enfrentado conflictos armados recientes que han dejado miles de víctimas.

"Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación", añadió.

FIFA confirma que Irán sigue clasificado

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que sostuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca, donde hablaron sobre la situación política en Irán y la participación de su selección en la Copa del Mundo 2026.

"Hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo. El presidente Trump reiteró que el equipo es bienvenido a competir en Estados Unidos", publicó Infantino en Instagram.

Partidos de Irán serían en Estados Unidos

El Mundial 2026 se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

De acuerdo con el calendario previsto, la selección iraní tendría programados sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense: el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, el 21 de junio ante Bélgica en la misma ciudad, y el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

Trump también había señalado anteriormente que jugadores y cuerpo técnico iraní recibirían visados para ingresar a Estados Unidos, aunque advirtió que la entrada de aficionados podría restringirse por razones de seguridad nacional.