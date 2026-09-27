Trump dice que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones

Trump confirmó que abordó las elecciones de Venezuela con Delcy Rodríguez y destacó la cooperación petrolera entre ambos gobiernos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que durante su encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron sobre la realización de elecciones en ese país.

La conversación tuvo lugar el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al ser cuestionado por periodistas en los jardines de la Casa Blanca, Trump describió a Rodríguez como una persona “muy amable y fantástica”.

Trump destaca cooperación petrolera

Además del tema electoral, el mandatario estadounidense resaltó la cooperación en materia de petróleo entre Washington y Caracas.

Trump aseguró que esta colaboración ha permitido que Venezuela incremente sus ingresos y afirmó que el beneficio económico está llegando a la población del país.

Un día después del encuentro con Trump, Rodríguez aseguró ante la Asamblea General de la ONU que en Venezuela habrá elecciones y señaló que su Gobierno inició un diálogo con sectores de la oposición.

La mandataria encargada no estableció una fecha para los comicios, aunque afirmó que las fuerzas políticas contarán con condiciones de participación.

Rubio explica los temas de la reunión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el encuentro entre Trump y Rodríguez fue breve y que entre los asuntos abordados estuvieron la transición política y la celebración de elecciones libres y justas.

Rubio también planteó que el proceso electoral debería estar acompañado por condiciones económicas y sociales que permitan la continuidad institucional en Venezuela.

El acercamiento entre Washington y Caracas también ha estado marcado por acuerdos relacionados con el sector energético. Uno de ellos contempla derechos para explotar campos petroleros venezolanos que representan cerca de una quinta parte de las reservas del país.

El acuerdo ha generado cuestionamientos de sectores que consideran que los intereses petroleros ocupan un lugar central en la política de Washington hacia Venezuela y que la transición democrática debería tener mayor peso.