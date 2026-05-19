Trump dice que canceló ataque a Irán previsto para el martes

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, declaró recientemente que la desconfianza continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo con EUA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que decidió aplazar un ataque militar contra Irán que, según reveló, estaba previsto para el martes, debido a que continúan las negociaciones entre ambas partes en medio de la tensión en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense dio a conocer la decisión mediante una publicación en redes sociales, donde señaló que existen “negociaciones serias” en marcha y aseguró que ordenó a las fuerzas armadas mantenerse preparadas para actuar “en cualquier momento” si no se alcanza un acuerdo aceptable.

Trump no ofreció detalles sobre el operativo militar que habría sido contemplado, aunque reiteró sus advertencias hacia Teherán tras semanas de tensión relacionadas con el programa nuclear iraní y el frágil alto el fuego alcanzado durante abril.

Trump asegura que aliados pidieron frenar ofensiva

De acuerdo con el mandatario, la decisión de posponer el ataque ocurrió luego de conversaciones con aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, entre ellos Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En días recientes, Trump había endurecido su postura contra Irán y advirtió que “el reloj está corriendo” para que el gobierno iraní acepte las condiciones planteadas por Washington.

“Para Irán, el reloj está corriendo, y más les vale ponerse en marcha, rápido, o no quedará nada de ellos”, expresó el mandatario durante el fin de semana.

La tensión aumentó después de que fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron disparos la semana pasada, mientras las negociaciones permanecían estancadas.

Irán mantiene diferencias con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró recientemente que la desconfianza continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y presentó una nueva propuesta para intentar poner fin al conflicto. Sin embargo, Trump rechazó públicamente la oferta y la calificó como “basura”.

Además de los contactos con líderes de Oriente Medio, Trump también sostuvo conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente chino Xi Jinping para abordar la situación regional y el futuro de las negociaciones con Teherán.