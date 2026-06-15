Trump dice que ataque en Beirut 'no debería haber ocurrido'

Donald Trump dijo que el ataque de Israel en Beirut no debió ocurrir, en medio de la inminente firma de un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el ataque israelí ocurrido este domingo contra Beirut, al considerar que no debió llevarse a cabo, especialmente en un momento clave para las negociaciones de paz con Irán.

A través de su red Truth Social, el mandatario señaló que la ofensiva resulta inoportuna debido a la cercanía de un posible acuerdo entre Washington y Teherán.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz”, expresó.

Reconoce derecho de Israel a defenderse

Trump indicó que Israel tiene derecho a responder ante amenazas, aunque consideró que en este caso la acción fue desproporcionada.

Según afirmó, el ataque al que Israel respondía fue “muy leve e insignificante”, y aseguró que no dejó personas heridas ni fallecidas.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, mientras se espera la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.