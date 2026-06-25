Trump dice que acudirá a la cumbre de la OTAN en Turquía

Los comentarios positivos de Trump hacia Turquía llegaron en medio de críticas contra otros miembros de la OTAN como España, Italia, Alemania o Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que asistirá a la próxima cumbre de la OTAN en Turquía por respeto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y dio a entender que no habría aceptado la invitación si el encuentro hubiera sido organizado por otro mandatario.

"No creo que hubiera ido. (...) No habría ido por la mayoría de la gente. Él me llamó y me dijo: 'Por favor, la tenemos en Turquía, tienes que estar allí, Estados Unidos tiene que estar allí'. Así que voy por respeto al presidente Erdogan", afirmó Trump durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte en Washington.

Trump elogió además al mandatario turco al definirlo como "un gran líder" y "una persona muy fuerte", y aseguró que durante la reciente escalada con Irán atendió su petición de mantenerse al margen del conflicto.

"Erdogan ha hecho todo lo que le he pedido", resaltó el republicano.

Los comentarios positivos de Trump hacia Turquía llegaron en medio de críticas contra otros miembros de la OTAN como España, Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, por sus críticas hacia Estados Unidos y por negar su apoyo logísticto durante la guerra con Irán.

De España en concreto, Trump la calificó como "un desastre", al afirmar que "creen que todo les va salir gratis" y que "no quieren pagar nada", sobre su inversión en materia de defensa.

La próxima cumbre de la OTAN se celebrará en Ankara (Turquía) dentro de dos semanas y reunirá a los 32 aliados de la organización, además de varios países invitados.