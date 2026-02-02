Trump dice esperar acuerdo con Irán pese a advertencias

Donald Trump afirmó que busca un acuerdo con Irán, pese a la advertencia de guerra regional del líder supremo, en medio de tensiones militares en el Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que espera alcanzar un acuerdo con Irán, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtiera que un eventual ataque estadounidense provocaría una guerra regional.

Cuestionado por la advertencia del líder iraní, Trump respondió a periodistas que era previsible esa postura.

“Por supuesto que va a decir eso. Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”, declaró el mandatario.

El contexto del intercambio ocurre tras el bombardeo estadounidense a la república islámica en junio pasado, durante una guerra de 12 días iniciada por Israel.

Además, Estados Unidos mantiene actualmente un fuerte despliegue militar en el Golfo, que incluye una decena de buques y el portaviones Abraham Lincoln.