Trump designa a Bill Pulte al frente de Inteligencia

Donald Trump, anunció el nombramiento de Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional, cargo que asumirá tras la salida de Tulsi Gabbard

El presidente estadounidense Donald Trump informó este martes la designación de William J. Pulte como director interino de Inteligencia Nacional, una decisión que fue dada a conocer a través de un mensaje publicado en la red social Truth Social.

En su anuncio, el mandatario destacó la experiencia de Pulte al frente de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y como presidente de Fannie Mae y Freddie Mac, organismos vinculados al sistema hipotecario de Estados Unidos.

Trump aseguró que el funcionario cuenta con experiencia en la administración de asuntos sensibles relacionados con la seguridad, la estabilidad de los mercados y la supervisión de activos valuados en más de 10 billones de dólares.

La decisión llamó la atención debido a que previamente el presidente había nominado a Aaron Lukas como sustituto de Tulsi Gabbard.

Sin embargo, finalmente optó por colocar de manera interina a Pulte al frente de la comunidad de inteligencia estadounidense.

El nuevo responsable temporal del cargo es heredero de una reconocida fortuna ligada a la construcción de viviendas y ha desempeñado funciones de alto nivel dentro de la administración federal.

No obstante, su trayectoria reciente también ha estado acompañada por diversas controversias que han generado cuestionamientos dentro de círculos políticos y gubernamentales.

Antecedentes de polémica

Entre los episodios más comentados figura un enfrentamiento verbal ocurrido en septiembre de 2025 con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada celebrada en un club conservador de Washington.

De acuerdo con reportes difundidos en aquel momento, la discusión escaló hasta incluir amenazas de confrontación física entre ambos funcionarios.

Asimismo, Pulte impulsó desde su posición en el sector de vivienda una solicitud para que el Departamento de Justicia investigara a Letitia James, fiscal general de Nueva York, por presuntas irregularidades relacionadas con solicitudes hipotecarias.

Aunque el caso no prosperó, la petición provocó inconformidad entre funcionarios del Departamento de Justicia debido a que, según diversas versiones, no existían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.

Por ahora, Pulte ocupará el puesto de manera interina. Para convertirse oficialmente en director de Inteligencia Nacional de forma permanente, Trump tendría que presentar una nominación formal ante el Senado de Estados Unidos.

Posteriormente, los legisladores tendrían que analizar su perfil y someter su nombramiento al proceso de confirmación correspondiente.

Bill Pulte sustituirá a Tulsi Gabbard, quien anunció su renuncia el pasado 22 de mayo. La funcionaria permanecerá en el cargo hasta el próximo 30 de junio antes de concluir formalmente sus funciones.

La exdirectora de Inteligencia Nacional explicó que tomó la decisión para dedicarse al cuidado de su esposo, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer de huesos.