Trump dará mensaje a la nación en plena escalada con Irán

Trump no adelantó el contenido de su mensaje a la nación, anunciado después de ordenar restablecer el bloqueo marítimo a buques iraníes en Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronunciará un discurso a la nación este jueves por la noche, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Irán.

"El presidente Trump se dirigirá a la nación este jueves a las 21:00 horas local. ¡Gracias por su atención!", escribió en su red Truth Social.

Trump no ofreció detalles sobre el contenido del mensaje, que se produce después de que anunciara este mismo lunes que Estados Unidos restablecerá el bloqueo marítimo a buques iraníes en el estrecho de Ormuz.

El mandatario añadió que Washington impondrá un cobro del 20 % como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por esta vía marítima clave para el comercio mundial de crudo.

Estas medidas llegan después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques desde la semana pasada en el golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Por su parte, el Ejército iraní advirtió este lunes que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que Estados Unidos "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones de Trump.