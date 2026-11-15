Trump critica conmutación de penas de muerte en California

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de “desastre” la decisión de Gavin Newsom y pidió que se revoque la medida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar las 563 condenas a muerte vigentes en el estado y manifestó su deseo de que la medida sea revocada.

Trump calificó la determinación como un "desastre para la justicia en Estados Unidos" y aprovechó el tema para lanzar nuevos ataques contra Newsom, uno de sus principales críticos y posible aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.

A través de su red social Truth Social, el mandatario utilizó el apodo "Newscum", un juego de palabras con el término inglés "scum", que significa escoria, para referirse al gobernador.

"La decisión de Gavin Newscum de suspender la pena de muerte para los 563 reclusos del corredor de la muerte de California, algunos de los peores asesinos a sangre fría que jamás hayan existido sobre la faz de la Tierra, es un desastre para la justicia en Estados Unidos", escribió.

Trump pide revocar la decisión de Newsom

El presidente estadounidense sostuvo que algunos de los condenados han cometido múltiples asesinatos y cuestionó que la determinación del gobernador impida que continúe el proceso judicial.

"Los familiares de las víctimas, quienes fueron asesinadas de manera tan atroz, se encuentran, como es lógico, devastados. ¡Ojalá esta decisión sea revocada!", expresó Trump al concluir su mensaje.

El republicano también señaló que los prisioneros se sienten afortunados por la decisión de Newsom, a quien calificó de "incompetente e insensible".

Newsom sustituirá las condenas por cadena perpetua

El gobernador de California anunció el pasado 5 de noviembre que conmutaría todas las condenas a muerte vigentes en el estado por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Newsom había establecido una moratoria a las ejecuciones en marzo de 2019, poco después de asumir el cargo. La última ejecución en California ocurrió en 2006.

La decisión recibió el respaldo del relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, quien consideró que el estado se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y la protección de la dignidad humana.

Además, al menos 50 familiares de víctimas de personas condenadas a muerte solicitaron el pasado lunes a la Corte Suprema de California que respaldara el plan del gobernador.

Trump también ha concedido indultos y conmutaciones

Más de 1.700 personas se han beneficiado de los indultos y las conmutaciones otorgados por Trump durante su segundo mandato. Entre ellas se encuentran varios acusados de agredir a agentes del orden durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Estas medidas han generado críticas por parte de opositores al presidente estadounidense.

La decisión de Newsom se produjo semanas después de la ejecución fallida en Tennessee de Christa Pike, una mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal.