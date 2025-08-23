Trump critica a Biden por no permitir a Ucrania atacar a Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a su predecesor, Joe Biden, por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves a su predecesor, Joe Biden, por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión Rusia con ataques sobre territorio ruso.

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera", escribió hoy Trump en su red social Truth Social.

Argumentando que implicaría una escalada del conflicto, el Gobierno de Biden se negó durante casi tres años a autorizar la venta a Kiev de sistemas de mayor alcance que permitieran atacar objetivos en territorio ruso. Sin embargo, a finales de 2024, modificó su postura al autorizar el suministro de misiles tácticos ATACMS a Ucrania.

Desde julio, el Gobierno Trump ha aprobado la venta de armas consideradas ofensivas a países miembros de la OTAN para que las transfieran a Ucrania.

Donald Trump, que intenta propiciar un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, para negociar la paz en las próximas semanas, reiteró en un mensaje publicado en Truth Social que la invasión rusa de Ucrania "nunca" habría ocurrido si él, y no Biden, hubiera sido presidente.