Trump convocará Junta de Paz internacional el 19 de febrero

La nueva Junta de Paz de Trump, integrada por 35 líderes mundiales, se reunirá en Washington para abordar el conflicto de Gaza

La Junta de Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para resolver conflictos mundiales, realizará su primera reunión el 19 de febrero en Washington D.C., según informaron funcionarios de la Casa Blanca.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Instituto de Paz de la capital estadounidense, busca abordar la crisis en Gaza y recaudar fondos para su reconstrucción, tras dos años de bombardeos continuos en el marco del conflicto con Israel.

Hasta el momento, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia, incluidos líderes de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia rechazaron participar, al considerar que la Junta podría debilitar a la ONU.

El presidente de Hungría, Viktor Orbán, fue el primer líder en anunciar su asistencia a través de redes sociales. Entre los miembros de Latinoamérica destacan Argentina, El Salvador y Paraguay.

La membresía permanente en la junta tiene un costo de mil millones de dólares y otorga amplios poderes a Trump, como derecho de veto y fijar la agenda.

A pesar del alto el fuego alcanzado en octubre pasado, Gaza continúa enfrentando violaciones del acuerdo. Desde el inicio de la ofensiva del Ejército israelí en octubre de 2023, al menos 72,027 palestinos han perdido la vida, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

La reunión de la Junta de Paz representa un intento internacional liderado por Estados Unidos para coordinar esfuerzos de reconciliación y reconstrucción en Gaza, aunque enfrenta reticencia de varias potencias europeas.