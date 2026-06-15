Trump convierte la Casa Blanca en una arena de UFC por cumpleaños

Tras el combate, Bo Nickal salió del octágono para saludar al mandatario y agradecer públicamente la realización del evento.

La Casa Blanca se transformó en un escenario de artes marciales mixtas con la realización de Freedom 250, una función especial de la UFC organizada en los jardines de la residencia presidencial para conmemorar el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump y el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El evento reunió a más de 4,000 asistentes en el South Lawn, donde se instaló una arena temporal con una jaula de combate bajo una estructura especialmente diseñada para albergar la velada. La función representó un hecho inédito al llevar uno de los espectáculos deportivos más populares del mundo a uno de los espacios más emblemáticos de la política estadounidense.

Trump y Dana White encabezan la celebración

Trump apareció junto al presidente de la UFC, Dana White, en una ceremonia que incluyó música patriótica, sobrevuelos militares y la interpretación del himno nacional por parte del cantante Zac Brown.

La Banda de los Marines también participó en el evento, mientras que aviones Blue Angels de la Marina y Thunderbirds de la Fuerza Aérea realizaron exhibiciones aéreas sobre Washington.

La relación entre Trump y White se remonta a más de dos décadas. En 2001, una de las primeras funciones impulsadas por White como dirigente de la UFC se celebró en una propiedad de Trump. Desde entonces, ambos han mantenido una estrecha colaboración que ha fortalecido los vínculos entre la organización deportiva y sectores conservadores de la política estadounidense.

Peleadores protagonizan la función Freedom 250

Uno de los momentos destacados de la noche fue la victoria de Bo Nickal sobre Kyle Daukaus por nocaut técnico en la división de peso mediano. Tras el combate, Nickal salió del octágono para saludar al mandatario y agradecer públicamente la realización del evento.

"Antes que nada, tengo que agradecer al presidente Trump por hacer que esto suceda. Esto es increíble".

La cartelera también incluyó una pelea entre Derrick Lewis y Josh Hokit. Pese a contar con el respaldo público de Trump, Lewis fue derrotado por nocaut técnico, mientras que Hokit mantuvo su invicto profesional.

Una función marcada por simbolismo y seguridad

De acuerdo con documentos del Servicio de Parques Nacionales, la construcción de la infraestructura para la función requirió una inversión superior a los 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo.

La velada se desarrolló pocas horas después del anuncio de un acuerdo entre EUA e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, un acontecimiento que también marcó la jornada política internacional.

El evento concluyó sin incidentes mayores dentro del recinto principal, aunque el campeón de peso mediano Sean Strickland fue retirado de una zona para espectadores cercana a la Casa Blanca por elementos de seguridad tras generar aglomeraciones entre los asistentes.