Trump considera convertir a Venezuela en el estado 51 de EUA

Según el periodista de Fox News John Roberts, Trump sostuvo que los venezolanos 'lo aman' y destacó la relevancia petrolera del país sudamericano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que analiza 'seriamente' la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de la Unión Americana.

La declaración fue revelada por el conductor de Fox News John Roberts, quien afirmó en una publicación en X que el mandatario republicano le hizo el comentario durante una conversación telefónica. Según el periodista, Trump sostuvo que los venezolanos 'lo aman' y destacó la relevancia petrolera del país sudamericano.

Delcy Rodríguez rechaza propuesta de anexión

Las declaraciones del mandatario estadounidense generaron reacciones inmediatas en Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó cualquier posibilidad de que su país forme parte de Estados Unidos.

"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", expresó la mandataria durante un encuentro con medios en La Haya.

Rodríguez resaltó que Venezuela fue construida gracias a generaciones de hombres y mujeres que lucharon para consolidar una nación soberana y libre, por lo que rechazó cualquier escenario relacionado con una anexión estadounidense.

Trump insiste en potencial petrolero venezolano

Durante la conversación con el periodista de Fox News, Trump insistió en que Venezuela posee enormes reservas energéticas y afirmó que el país cuenta con “40 billones de dólares en petróleo”.

El republicano ha realizado comentarios similares en distintas ocasiones. Incluso ha bromeado sobre la posibilidad de contender en futuras elecciones venezolanas, argumentando que obtendría un respaldo histórico entre la población.

La semana pasada también presumió su popularidad en Venezuela y aseguró que los ciudadanos “están bailando en las calles” debido a los beneficios económicos derivados de las inversiones petroleras impulsadas por Estados Unidos en el país sudamericano.

ONU prevé aumento en ingresos petroleros de Venezuela

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas, publicada a finales de abril, Venezuela podría superar los 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras durante 2026, cifra superior en más de 50 por ciento a la registrada el año anterior.