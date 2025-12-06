Trump confirma reunión con Sheinbaum después del sorteo de FIFA

Este será el primer encuentro "cara a cara" entre ambos mandatarios; hablarán de comercio en el que buscarán acuerdos para seguir T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reuniría con los líderes de Canadá y México más tarde el viernes para hablar de comercio, pero no dio más detalles.

"Nos vamos a reunir con ambos. Y nos llevamos, nos llevamos muy bien, ¿saben? Nos llevamos muy bien. Creo que tenemos una reunión programada para algún momento después del evento... Discutiremos el comercio. Nos llevamos muy bien. Gracias a todos, muchas gracias", dijo Trump a su llegada a la alfombra roja del evento.

Más tarde se le vio hablando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del evento, según un video de la reunión de la FIFA.

Más temprano, durante La Mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que la presidenta sostendrá reuniones privadas y por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes abordará temas clave de la agenda trilateral.

Este será el primer encuentro "cara a cara" entre ambos mandatarios.